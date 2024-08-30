NBA／今夏彷彿擁有一切卻難掩失落 泰托姆：我是樂觀的人

從帳面上榮譽來看，年僅26歲的塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）無疑是今年夏天最豐收、也是最成功的球員。

泰托姆贏得個人首座NBA總冠軍，亦是塞爾蒂克隊史第18座總冠軍；他簽下5年3.14億美元的超級合約，創下NBA有史以來最大合約紀錄；接著他成為《NBA 2K》的封面人物，實現另一個小時候的夢想。

然後，泰托姆獲得生涯第2面奧運金牌，成為史上第3位在同一年度囊括年度第一隊、NBA總冠軍、奧運金牌的球員，前兩位是喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）。

所有籃球員終其一生夢寐以求的榮耀，泰托姆在一個夏天全部拿到手，然而如此風光的時刻，但在許多人眼裡，泰托姆彷彿贏得了一切，卻又缺少了些什麼，一種難以言喻的氣氛。

因為在東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP兩個重要獎項上，泰托姆輸給了隊友布朗（Jaylen Brown）；在奧運戰場上，泰托姆更是形同路人，甚至連上場時間都是一種奢侈，幾乎沒有留下太多奪金印記。

美國隊在巴黎出征的6場比賽中，泰托姆有兩場直接坐冷板凳，另外4場他的場均出賽時間僅5.3分鐘。如此被冷凍的狀態，成了外界熱議焦點。

泰托姆坦言這是很艱難的挑戰。「在如今社群時代，你很難避開各種聲音。當然，我想要做出更多貢獻，但從我開始接觸籃球以來，還沒遇過這種情況。」

「很多人發訊息給我，鼓勵我將『這一切轉化成動力』。對此我很感激，很多人關心我。我確實可以以此來激勵自己，但困難的地方在於我也是人，仍然有人的一面，這就是現在的感受。」泰托姆先前接受採訪時說道。

儘管有各種耳語，正面的、消極的，但泰托姆仍期盼用更積極的態度來面對這種若有似無的失落感。「我沒有為此感到悶悶不樂，也不會覺得憤怒。我為比賽做足了準備，做到要求我做的事情，並贏得了金牌，是吧。」

「我一直都是一個樂觀的人，我始終相信凡事皆有因。至於是什麼原因，我現在還不知道，但我確信我會找到答案的。」泰托姆說。