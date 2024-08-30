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NBA／快艇失去喬治後無法爭冠？泰隆魯：想證明大家都錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治(左)、泰隆魯(右)。 美聯社
喬治(左)、泰隆魯(右)。 美聯社

快艇隊休賽季失去球星喬治（Paul George），且沒有補進其他球星，因此不再被視為爭冠球隊。不過快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）直呼，要證明外界想法都錯了。

過去5年快艇圍繞雷納德（Kawhi Leonard）和喬治建隊，但兩大球星始終無法同時保持健康，在季後賽遺憾出局。休賽季喬治轉戰76人隊，快艇補進防守悍將瓊斯（Derrick Jones）填補空缺。

泰隆魯日前接受《ESPN》記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）訪問，談到喬治離隊後感受，「當你失去喬治這種球員，人們會立刻覺得沒辦法贏球，或不再有競爭力。這給我帶來更大挑戰，其他人都把我們排除在外，或認為我們不會很好，這給我額外動力，我等不及證明大家都錯了。」

泰隆魯坦言失去喬治很艱難，「當你失去像喬治這麼重要的球員時，其他人必須輪流分擔，他對我們來說是非常重要的防守球員，還能處理球、得分和製造空檔。」

Paul George 快艇

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