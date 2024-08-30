NBA／5億俱樂部史上第4人 柯瑞生涯總薪資僅次詹姆斯

勇士在今天宣布與球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）達成一年總價6260萬美元的提前續約，確保未來3年柯瑞都將繼續留在陣中，而這筆續約也讓柯瑞生涯總薪資正式突破5億美元，成為繼詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和喬治（Paul George）後的史上第4人。

勇士今年休賽季在湯普森（Klay Thompson）出走後，正式宣告「三巨頭」時代解體，不過新賽季他們也將繼續以當家球星柯瑞作為球隊主體進行戰力補強，球團也在今天宣布與仍有兩年合約在身的柯瑞提前續約一年，雙方將會一路合作到2027年。

而這一次的續約也讓柯瑞生涯總薪資正式突破5億美元，是聯盟史上第4位達成此紀錄的球員，前3人分別為生涯總薪資5億8400萬美元的詹姆斯，5億1900萬美元的喬治以及5億1200萬美元的杜蘭特，至於柯瑞的5億3600萬美元則將排上史上第2高。

至於湖人戴維斯（Anthony Davis）、公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）目前生涯總薪資則分別為4億9800萬美元、4億7200萬美元與4億7000萬美元，都有望在簽下下一張合約後，正式跨足「5億俱樂部」。