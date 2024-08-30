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NBA／柯瑞簽延長合約 1年近20億續留勇士

中央社／ 邁阿密29日綜合外電報導
柯瑞剛剛在巴黎奧運拿下男籃金牌。（路透）
柯瑞剛剛在巴黎奧運拿下男籃金牌。（路透）

體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）已同意簽下1年的延長合約，讓他到2026-27賽季結束前都將留在勇士隊。

法新社報導，今年36歲的柯瑞2021年簽的4年約還剩2年，據悉當時合約金額達2億1540萬美元。

根據ESPN，這次談妥續1年約，將讓柯瑞再賺進6260萬美元（約新台幣19億9600萬元）。

柯瑞在2009年NBA選秀被勇士隊選中後，不曾為勇士以外的球隊效力，上個賽季場均貢獻26.4分、5.1助攻、4.5籃板。

柯瑞生涯4度率勇士隊奪下NBA總冠軍，2次獲選年度最有價值球員（MVP），10次獲選參加明星賽。他還是NBA史上三分球王，累計已投進3747個三分球。

這個月巴黎奧運男籃決賽，柯瑞也率領美國隊打敗地主法國收下金牌，助美國男籃實現奧運5連霸。

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