NBA／柯瑞簽延長合約 1年近20億續留勇士
體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）已同意簽下1年的延長合約，讓他到2026-27賽季結束前都將留在勇士隊。
法新社報導，今年36歲的柯瑞2021年簽的4年約還剩2年，據悉當時合約金額達2億1540萬美元。
根據ESPN，這次談妥續1年約，將讓柯瑞再賺進6260萬美元（約新台幣19億9600萬元）。
柯瑞在2009年NBA選秀被勇士隊選中後，不曾為勇士以外的球隊效力，上個賽季場均貢獻26.4分、5.1助攻、4.5籃板。
柯瑞生涯4度率勇士隊奪下NBA總冠軍，2次獲選年度最有價值球員（MVP），10次獲選參加明星賽。他還是NBA史上三分球王，累計已投進3747個三分球。
這個月巴黎奧運男籃決賽，柯瑞也率領美國隊打敗地主法國收下金牌，助美國男籃實現奧運5連霸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言