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NBA／誰補湯普森離隊空缺？勇士小將：教練要我出手8次外線
勇士隊休賽季一度傳出想發動交易得到喬治（Paul George）和馬卡南（Lauri Markkanen），但最終都沒成真。近日波傑姆斯基（Brandin Podziemski）受訪時承認，自己獲得保證，是球隊非賣品。
波傑姆斯基接受勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）訪問時，提到選秀夜前夕，總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）跟他說，「很多球隊都打電話詢問，他們想要你，但你哪裡都不會去，你是我們的。」
夏季聯賽時，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）也告訴波傑姆斯基，「你不用擔心任何事，你是優先考慮的人。」波傑姆斯基表示，「我很感激，作為新秀馬上要進入第2年，能在如此有名的球團聽到這種話，感覺很好，我在這地方是被需要的。」
休賽季勇士四冠功臣湯普森（Klay Thompson）離隊，雖他身手下滑，但上季例行賽場均出手9次外線，命中率38.7%，仍是球隊戰術重要部分。
波傑姆斯基透露教練團希望他新賽季，每場出手8到10顆三分球，「他們是這樣告訴我的，各種類型包含運球後出手、無球掩護和接球出手。」波傑姆斯基上季場均出手3.2次外線，命中率38.5%，他有信心新賽季能做到教練賦予的任務，「上季比賽後我都會看影片，我每場比賽錯過2到4次出手機會，我本來可以每場出手5到7次。」
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