WNBA／克拉克破新人紀錄！ 單季88顆三分締造歷史新猷

WNBA印第安納狂熱隊怪物新秀「女柯瑞」克拉克（Caitlin Clark）在今天出戰康乃狄克太陽隊的比賽中投進3記三分球，正式寫下聯盟新人紀錄。本賽季他總共砍下88顆三分球，突破亞特蘭大美夢隊後衛霍華德（Rhyne Howard）於2022年寫下的單季85顆三分球障礙。

克拉克在賽前就已追平此紀錄，本場賽事沒讓球迷等太久，首節就以第86顆三分球締造歷史。 克拉克今天最終共12次三分出手，命中3球，全場繳出19分、5籃板、5助攻與1抄截，雖然發生7次失誤，仍帶領狂熱以84：80擊敗聯盟第二的太陽。

No. 86 ✅



Clark rookie 3-point record. pic.twitter.com/RIcwl8Q8WV — Matthew Byrne (@MatthewByrne1) 2024年8月28日

克拉克雖然已在新人數據締造「克拉克障礙」，但WNBA的三分紀錄仍然由紐約自由人隊的優涅思庫（Sabrina Ionescu）保持，她去年投進128顆。本季狂熱還剩10場比賽，克拉克若想要追上優涅思庫的記錄必須場均投進4.4顆三分球，但她本季場均只投進2.8顆。