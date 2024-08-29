NBA／2024《救贖之隊》 Netflix明年上映巴黎奧運男籃紀錄片

Netflix日前宣佈將於2025年推出一部以2024年奧運男子籃球賽事為主的紀錄片系列，此部影集將帶領觀眾深入了解參加本屆巴黎奧運男籃12支國家隊的奧運之旅，重現各隊在球場上奮戰的精彩時刻。

這部規劃為6集的紀錄片由Words & Pictures、奧林匹克頻道以及Higher Ground Productions共同製作。 這次國際奧委會（IOC）與Netflix之間還有著特殊協議，讓紀錄片製作團隊獲得了前所未有的拍攝權限，得以全程記錄各支球隊的點點滴滴，呈現出比以往更為全面和深入的內容。

Relive the journey behind the tip off to Olympic glory. Coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/tikT6DeSij — Netflix (@netflix) 2024年8月23日

紀錄片將重點呈現法國、德國、塞爾維亞、加拿大、美國、南蘇丹、澳洲以及日本等隊伍的關鍵時刻，帶領觀眾重溫2024年奧運男籃賽事的激動人心。本屆奧運男籃最終由美國隊奪得金牌，法國隊獲得銀牌，塞爾維亞隊摘得銅牌。觀眾們可以通過這部紀錄片，再次回味這些令人感動經典賽事。