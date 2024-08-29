聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／2024《救贖之隊》 Netflix明年上映巴黎奧運男籃紀錄片
Netflix日前宣佈將於2025年推出一部以2024年奧運男子籃球賽事為主的紀錄片系列，此部影集將帶領觀眾深入了解參加本屆巴黎奧運男籃12支國家隊的奧運之旅，重現各隊在球場上奮戰的精彩時刻。
這部規劃為6集的紀錄片由Words & Pictures、奧林匹克頻道以及Higher Ground Productions共同製作。 這次國際奧委會（IOC）與Netflix之間還有著特殊協議，讓紀錄片製作團隊獲得了前所未有的拍攝權限，得以全程記錄各支球隊的點點滴滴，呈現出比以往更為全面和深入的內容。
紀錄片將重點呈現法國、德國、塞爾維亞、加拿大、美國、南蘇丹、澳洲以及日本等隊伍的關鍵時刻，帶領觀眾重溫2024年奧運男籃賽事的激動人心。本屆奧運男籃最終由美國隊奪得金牌，法國隊獲得銀牌，塞爾維亞隊摘得銅牌。觀眾們可以通過這部紀錄片，再次回味這些令人感動經典賽事。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言