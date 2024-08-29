NBA／「我想優雅地離開」安東尼曝2022年拒絕尼克合約原因

尼克隊傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近日在播客節目透露，2022年曾被尼克邀請擔任板凳末端球員，但他拒絕這次邀約，最終也選擇退休。

2021-22賽季安東尼效力湖人隊，該季結束後就沒有再NBA賽場出現過。他在節目上坦言一直有重返尼克的想法，尼克球團2022年與他有過一次正式會議，願提供位置，但沒有上場時間保證，而安東尼不願接受這種安排，「他們可能不知道有打球和沒打球的差別，我選擇放棄這個機會。」

安東尼進一步解釋，「那種不知道什麼時候能上場的感覺，我不想去經歷。我想優雅地離開，當時我剛在湖人度過一個很棒的賽季，完成自己的角色，籃球不是問題，我還能打。」

安東尼認為尼克也很猶豫爭取他加盟，「他們會擔心我坐在板凳無法上場的反應，如果我坐在板凳席上，球場都在喊『我們要甜瓜』，那會分散比賽注意力。」