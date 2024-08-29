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NBA／蟻人「昔不如今」炎燒 KG：這一代無法在20年前打球
「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）日前受訪時聲稱過往的NBA球星缺乏技術。此番言論引起許多沙場老將的不滿，日前灰狼隊名將「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）針對愛德華的言論回應：「這一代人沒人有辦法在20年前打球。」
賈奈特在Podcast中提到，他承認現代球員的技術水準提高了，但他並不認為這讓人變成一個更好的球員。「如果你要討論能夠上演『Show Time』的球員，我們那年代可是有魔術強森（Magic Johnson）、『白巧克力』威廉斯（Jason Williams）與卡特（Vince Carter）等人。誰能像他們那樣傳球？」
另一老將皮爾斯（Paul Pierce）也說：「我仔細想了想，發現他的言論是不對的，因為在那些年代也有很多技術高超的球員。」賈奈特補充道：「我不認為當今聯盟的孩子們有辦法在20年前的NBA裡打球，那時休息室的氣氛非常強烈，大家的兄弟情誼緊密無比。」
愛德華在訪談中提到，喬丹（Michael Jordan） 才是過去那個時代「唯一真正有技術的人」，魔術強森日前針對此事只表示：「我不會回應連冠軍都拿不到的人。」
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