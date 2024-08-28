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NBA／怨綠軍未告知傷病風險致斷送生涯 矮湯：每場都打三次針

聯合新聞網／ 綜合報導
湯瑪斯在節目中爆出當年塞爾蒂克醫療團隊不當處理他的臀部傷勢，最終間接導致他斷送職業生涯。 美聯社
湯瑪斯在節目中爆出當年塞爾蒂克醫療團隊不當處理他的臀部傷勢，最終間接導致他斷送職業生涯。 美聯社

塞爾蒂克當家「矮湯」湯瑪斯Isaiah Thomas）近日在節目中回顧綠軍時期，爆出當年醫療團隊曾不當處理他的臀部傷勢，最終間接導致他斷送職業生涯，令人難以接受。

湯瑪斯談到2016~17賽季的臀部傷勢問題，並表示當時塞爾蒂克醫療團隊並未告知他可能惡化或影響未來的風險，「我很失望，他們（球團）大可以告訴我關於傷勢的情況，但他們卻選擇讓我把職業生涯拿來冒險。如果你告訴我『這傷勢可能會變得更糟，這是你現在的情況』，那麼決定權就在我手上，但從來沒有人跟我說這些。」

他接著分享：「所以當時我只想著『好吧，我應該只是像往常一樣挫傷，我可以應付的。 』接著醫療團隊在我對上巫師的每場系列賽前都給我打了三次針，最後一次是在同個系列賽的第七戰前。不過後來對陣騎士的系列賽第2戰，我被擋拆撞到，臀部後面突然劇痛，我當時就想『這是什麼情況？』」事實上那年季後賽湯瑪斯也因臀部髖關節的臼盂唇損傷，導致後續賽程報銷。

該賽季湯瑪斯打出生涯最佳表現，場均可得28.9分，他也表示塞爾蒂克會開著「運鈔車」來與他續約。不過，最終球團隔年卻決定送走這位頂級得分手，也為他後續不斷流浪各球隊埋下伏筆。湯瑪斯認為，傷勢問題是導致他無法續留塞爾蒂克的原因，並且預估損失達數百萬美元。

Isaiah Thomas 塞爾蒂克 湯瑪斯

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