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NBA／ESPN新賽季6大預測 亞歷山大奪MVP、周志豪拿新人王

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大。 路透
亞歷山大。 路透

距離新賽季開打還有近2個月，《ESPN》邀請18名教練、球探及球團高層，進行新賽季6大預測，雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）被看好獲選MVP，華裔加拿大好手周志豪（Zach Edey）則被預測奪下新人王。

馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在「誰是5年內聯盟最佳球員」問題中，拿下12票。亞歷山大與獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）各拿2票，金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）則有1票。

約柯奇（Nikola Jokic）在「誰是現今聯盟最佳球員？」票選中，獲壓倒性的15票，唐西奇拿到2票，愛德華則有1票。

不過MVP預測方面，有7人認為會由亞歷山大奪下，唐西奇以5票排第2，約柯奇、愛德華和塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）各拿2票。

周志豪。 法新社
周志豪。 法新社

新人王方面，有6名球員獲得選票，周志豪被看好首季扛起灰熊禁區，獲得8票。火箭隊探花謝普得（Reed Sheppard）有5票，巫師隊法國榜眼薩爾（Alexandre Sarr）2票，馬刺隊後衛卡瑟爾（Stephon Castle）、魔術隊前鋒席爾瓦（Tristan da Silva）及灰狼隊後衛迪林漢姆（Rob Dillingham）各得1票，老鷹隊狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）0票。

2024梯新秀誰在5年內有最好發展，謝普得以8票獲得第1，卡瑟爾拿到3票，拓荒者隊中鋒克林根（Donovan Clingan）和雷霆隊後衛托比奇（Nikola Topic）也有2票。

戰績方面，衛冕軍塞爾蒂克以13票被認為會再度於東區封王，公鹿與尼克隊各有2票，組三巨頭的76人隊獲得1票。西區部分，雷霆拿下14票，獨行俠與灰狼各2票。總冠軍則是塞爾蒂克以8票險勝雷霆7票。

Shai Gilgeous-Alexander

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