NBA／楊恩稱厄文優於柯瑞外界「黑人問號」 又說衛少更出色

「黑人問號」楊恩（Nick Young）曾在2017-18賽季效力勇士隊，隨柯瑞（Stephen Curry）輕鬆贏得總冠軍。不過他近日語出驚人，稱厄文（Kyrie Irving）比柯瑞還優秀，引發球迷熱議。

柯瑞曾奪下4座NBA總冠軍、2屆MVP和1屆FMVP，是聯盟三分球命中數保持人，總冠軍賽與厄文交手過3次，拿下2座冠軍。雖然厄文有頂尖運球技術，但多數人認為柯瑞優於厄文。

楊恩卻有與眾不同想法，他在社群媒體X發文表示，大家都害怕承認厄文比柯瑞優秀，就像多數人不敢將布萊恩（Kobe Bryant）排在喬丹（Michael Jordan）前面。

Kyrie is the Kobe to curry mj ppl scared to say he’s better .. 👀 — Nick Young (@NickSwagyPYoung) 2024年8月26日

貼文一出，立刻遭大批網友反對，《NBC Sports》記者魯伊茲（Esteury Ruiz）直言，「楊恩對柯瑞和厄文的看法，事實上是不正確且荒謬的。」不過魯伊茲也強調，厄文是一名出色的球員，他的名字被楊恩提到並不公平。

值得一提的是，楊恩又發文表示，「儘管他收到很多仇恨，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）職業生涯比厄文還出色。」他這次還開投票，有48%網友同意這個說法。