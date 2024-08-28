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NBA／巴西KD有望加盟勇士！經紀人證實試訓中相信會成功

聯合新聞網／ 綜合報導

「巴西KD」卡巴克洛（Bruno Caboclo）在巴黎奧運男籃賽大放異彩，經紀人今天證實，他正在為勇士隊試訓，有望重返NBA。

卡巴克洛今年代表巴西男籃出征巴黎奧運，分組賽面對日本隊，繳出33分17籃板統治級數據，8強面對美國男籃又狂攻30分6籃板，因此獲得許多關注。

同樣在奧運打出身價的法國前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele），日前確定加盟76人隊。卡巴克洛的經紀人向以色列媒體透露，「卡巴克洛將與勇士訓練到周四，目標是簽下一份合約，他相信自己會成功。」經紀人還提到，加盟以色列球隊特拉維夫夏普爾也是選項之一。

現年28歲的卡巴克洛在2014年NBA選秀會，以首輪第20順位被暴龍隊選中，他有206公分身高和231公分長臂，曾被譽為「巴西KD」。不過卡巴克洛始終未獲得重用，只在NBA打7個賽季共105場，場均4.2分2.6籃板，2020-21賽季後就轉戰歐洲籃壇。

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