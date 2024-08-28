NBA／金塊小將拒絕讓出0號？衛少發文闢謠：從未詢問他

「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季加盟金塊，選擇穿上4號球衣作為新開始。有記者透露他沒有選擇0號是因為陣中小將布勞恩（Christian Braun）不願轉讓號碼，但今天衛斯特布魯克出面澄清，表示自己從未向隊友詢問讓出背號一事。

「衛少」今天在個人IG帳號發出限時動態，澄清自己並未與布勞恩談到背號轉讓的事情。他寫道：「希望大家放過我們的年輕新星。我從來沒有和他討論要讓出背號0，我不考慮0號是因為我想要用新號碼銘記這全新的改變。」

他繼續說道：「新賽季即將拉開序幕，大家都很興奮，但不幸的是這也會伴隨許多錯誤的故事。不過不會是在今天！我和布勞恩已經準備好新賽季在這座城市大顯身手了。」

澄清文。 截自衛斯特布魯克IG

過去衛斯特布魯克大多時間穿著0號球衣，除了轉戰巫師曾換上4號。這是他高中時期的背號，過去受訪時他也說明，在NBA重新著用4號球衣是為了提醒自己打球的初衷。新賽季他以底薪加盟金塊，期待在丹佛能再現MVP身手，與約柯奇（Nikola Jokic）衝擊冠軍金盃。