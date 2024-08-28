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NBA／「布朗尼打球時不能叫爸」詹姆斯：可以叫我GOAT
湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）終於實現父子同隊夢想，不過他要求兒子布朗尼（Bronny James）打球時不能叫他「爸」，喊「GOAT」則沒有問題。
最近詹姆斯登上播客節目《The Shop》，主持人詢問訓練中或在休息室裡，布朗尼會叫「爸爸」嗎？對此詹姆斯表示，「不，我已經把這否決，工作場合不能喊爸爸。離開工作場合我才會再次成為父親，他可以叫我23號或LeBron，如果他願意的話，也可以叫我GOAT（歷史最佳球員），決定權在他身上。」
詹姆斯透露自己一直以來都叫他布朗尼，而不是兒子。他認為布朗尼需做調整，絕對不能在場上喊，「爸傳球啊，爸我有空檔，快傳球啊爸。」
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