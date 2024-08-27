WNBA／克拉克追平新人三分球命中數 挑戰聯盟歷史有困難

印第安納狂熱隊狀元克拉克（Caitlin Clark）帶動WNBA收視率，球場表現也相當出色，今天迎戰亞特蘭大美夢隊，她單場飆進4顆三分球，砍進19分，幫助球隊以84：79勝出，克拉克也追平新秀單季最多三分球命中數。

克拉克在NCAA創下無數成就，進入聯盟前就是全美籃球迷關注焦點。她不負眾望以狀元身分加盟狂熱，成為首位單場大三元新秀，先前以單場19次助攻打破聯盟紀錄，8月19日打破新秀單季助攻數紀錄，如今又以85顆追平新秀三分球命中數紀錄。

聯盟單季三分命中數紀錄由紐約自由人隊優涅思庫（Sabrina Ionescu）保持，她去年投進128顆。本季狂熱還剩10場比賽，克拉克必須場均投進4.4顆三分球才能破紀錄，但她本季場均只投進2.8顆。

克拉克加盟初期戰績不理想，但隨著賽季進行漸入佳境，今年拿下14勝27敗，已是隊史2016賽季後最多勝場賽季。克拉克受訪時表示，「我們默契有變好，我真的很開心，我覺得還有很多地方能進步。」