NBA／拒絕多投外線 德羅展反對大3分時代：不是人人都是柯瑞

德羅展（DeMar DeRozan）以中距離得分能力聞名，今夏轉戰國王備受外界關注。而他近日在一檔節目中就談到自己的球風，並表示不喜歡被要求增加3分出手。

在勇士「浪花兄弟」取得成功後，NBA逐漸進入「大3分時代」，球員外線出手頻率激增。不過德羅展卻不遵循趨勢，透過一次次無解的中距離跳投告訴球迷這項技巧尚未失傳。而近期他也在前球星提格（Jeff Teague）節目Club 520 Podcast中聊到自身球風，並表示自己不希望被要求增加3分出手。

德羅展分享道：「我有1年被球隊強制要求多出手3分。我當時直接反駁了回去，因為我真的不理解。我的強項就是中距離投籃，然後你讓我放棄我的最強殺招，去做我不擅長的事情？雖然他們（球隊）一直跟我說統計學、效率等等，但我不喜歡那樣做，那不是我的比賽。」

他接著提到磨練中距離能力的重要性，並表示年輕球員不能只執迷於3分球「中距離投籃這是球員的基本功，你會學到如何搶佔自己舒服的進攻位置，然後出手，這是每個人都要會的。現在那些年輕人一味地打出手3分的比賽，我覺得這不是一個好方向。不是每個球員都能成為柯瑞（Stephen Curry）或湯普森（Klay Thompson）。」