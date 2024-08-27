NBA／金塊葛登新賽季改披50號戰袍 背後原因有洋蔥
金塊隊前鋒A.葛登（Aaron Gordon）新賽季將改披32戰袍，以紀念今年意外過世的親哥哥D.葛登（Drew Gordon）。
D.葛登今年5月因車禍意外身亡，兄弟倆感情相當好，因此A.葛登相當難過，今年6月7日他在IG分享自己胸前新刺青，上面刺著哥哥名字縮寫「DG」，他表示，「哥哥透過我活著。」
如今A.葛登換32號球衣致敬哥哥，因為哥哥球員時期經常穿32號。這是A.葛登生涯第3次換球衣背號，魔術隊時期他穿00號，轉戰金塊後因為已有人使用，所以改穿50號。
A.葛登即將迎來生涯第11個賽季，球季結束後有2280萬美元的球員選項，他上季場均有13.9分6.5籃板3.5助攻，三分命中率僅29%。
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