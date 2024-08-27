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NBA／「衛少」加盟金塊戰袍不是0號 外媒曝：隊友拒絕轉讓

聯合新聞網／ 綜合報導
「衛少」衛斯特布魯克加盟金塊。背號從0號變為4號原因曝光。 美聯社
「衛少」衛斯特布魯克加盟金塊。背號從0號變為4號原因曝光。 美聯社

「衛少」衛斯特布魯克Russell Westbrook）今夏離開快艇，以底薪加盟金塊。他在轉隊後背號從過去最熟悉的0號變為4號，而今天原因曝光，是因為陣中3年級生布勞恩（Christian Braun）不願意轉讓號碼。

在被快艇買斷後，衛斯特布魯克以2年677萬美金（約2.15億台幣）前往金塊，背號也從過去最熟悉的0號轉為4號。根據金塊隨隊記者溫德（Harrison Wind）透露，「衛少」原先想繼續穿著0號球衣，但詢問布勞恩後遭到拒絕。

至於4號球衣則是由隊友泰森（Hunter Tyson）穿著，但他願意將號碼讓給衛斯特布魯克。事實上，NBA潛規則中，若希望隊友讓出背號通常需要贈予一些禮物，但溫德表示泰森並沒有索求任何東西，而是無償讓出4號球衣。

4號是衛斯特布魯克高中時期的背號，他在巫師曾以4號出戰，過去受訪時他也說明選擇4號球衣的原因：「對於我來說，4這個號碼惠讓我想起我的打球經歷，我是為誰而戰以及我的家庭。讓我想起了我的老婆、小孩，爸爸和媽媽。同時這個號碼也會讓我知道我從哪來和我打球的初衷是什麼，以及我為什麼開始打籃球。」

Russell Westbrook 衛斯特布魯克 金塊

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