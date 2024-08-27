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NBA／布朗尼「靠爸」爭議不斷 前4冠球員力挺：批評者只是嫉妒

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA球員沙利在訪問中替布朗尼「靠爸」爭議平反，認為批評者只是因為嫉妒心使然。 法新社
前NBA球員沙利在訪問中替布朗尼「靠爸」爭議平反，認為批評者只是因為嫉妒心使然。 法新社

詹姆斯LeBron James）大兒子布朗尼Bronny James）今年選秀加入湖人備受關注，但有許多人無法接受，認為他能進聯盟只是因為「靠爸」。近日前NBA球員，曾拿過4冠的名將沙利（John Salley）就在訪問中替布朗尼平反，並表示批評者只是因為嫉妒心使然。

「我很喜歡布朗尼被選到湖人的決定」，曾在2000年效力湖人並跟著「歐布連線」奪冠、湊滿4枚冠軍戒的的退役球星沙利，在接受外媒《TMZ Sports》訪問時說道：「但大家都在討論這件事。嘿，聽著，如果我爸也有這個權利、如果我爸是聯盟頂尖得分手、如果我爸可以減薪讓我拿到一張支票，這就像其他商業一樣。」他接著對那些批評者們說：「他們不滿只是因為他們不覺得自己能做到這件事。」

詹姆斯和布朗尼的經紀人保羅（Rich Paul）也在過去接受《Bleacher Report》訪問時提到，美國是建立在「裙帶關係」之上，他接著提出各種運動界的例子，並表示在很多商業模式中，孩子去自己父母所在的企業工作是稀鬆平常的，人們也不會覺得不妥。

但布朗尼仍舊無法說服部分人，1位2輪秀菜鳥能夠得到800萬美金（約台幣2億5500萬）合約顯然不合理，並且他在夏季聯賽中表現普通，4場比賽場均僅8.8分、3.5籃板1助攻。

擁有1位準名人堂級巨星爸爸，爭議基本上不可能停止。因此為了讓布朗尼遠離聚光燈，根據外媒報導他下賽季大部分時間將在發展聯盟的南灣湖人度過。

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