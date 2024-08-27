NBA／2K能力值曝光！約柯奇等3人並列第1、詹皇和柯瑞同分

電玩遊戲《NBA 2K》今天公開新賽季球員能力值，金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）和公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以97分並列第1。

約柯奇、唐西奇和安戴托昆波以97分並列第1，雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和76人隊安比德（Joel Embiid）以96分並列第4。值得一提的是，這5人都不是純正美國人。

5到10名都是美國人，詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）與塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）以95分並列第6；杜蘭特（Kevin Durant）和湖人隊戴維斯（Anthony Davis）以94分並列第8。

儘管只是遊戲，但每當公布能力值時仍會引發質疑，灰熊隊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）就為約柯奇抱不平，「約柯奇拿了3次MVP，結果才97分？如果我拿3次MVP，然後只給我97分，我肯定會很生氣。」