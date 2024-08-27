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NBA／搶人成功！New Balance簽下17歲狀元熱門佛雷格

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格。 法新社
佛雷格。 法新社

知名運動品牌「New Balance」宣布，將與2025年NBA選秀狀元熱門佛雷格（Cooper Flagg）簽下代言合約。

現年17歲的佛雷格身高206公分，身手十分全能，他帶領所屬高中拿下30勝0敗戰績和全國冠軍，去年8月宣布跳級投入2025年選秀，立刻成為狀元熱門，最終選擇進入杜克大學。他休賽季加入巴黎奧運美國男籃靶子隊，差點在訓練賽率隊扳倒美國隊，表現獲得許多球星及球迷盛讚。

據ESPN報導，合約金額相當巨大，具體數字尚未出爐。New Balance目前旗下NBA球星有雷納德（Kawhi Leonard）、拉文（Zach LaVine）和穆雷（Jamal Murray）；棒球界則有日本超級巨星大谷翔平。

New Balance在緬因州斯科希根有一家工廠，離佛雷格童年住處非常近，這是他選擇簽約的原因之一，佛雷格提到，「與New Balance合作對我來說意義重大，它是擁有家庭氛圍且在緬因州有基礎的公司，使這次合作格外特別。小時候我媽會去那參加特賣會，幫我們買開學用品，這品牌與我的根源緊密相連且完美契合。」

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