NBA／國王新氣象！聯手德羅展沙波尼斯直呼「興奮」：他是名人堂等級

國王在今年夏天迎來超級得分手德羅展（ㄏ）在得知消息後相當興奮，並在訪問中表示很期待與這位6屆全明星球員成為隊友。

沙波尼斯在接受《FOX40》訪問時談到聽到這個消息的反應，「很興奮，當時還沒有任何消息，所以我有一點受挫，但我很高興他（德羅展）來到這裡了。然後跟他在洛杉磯待1週，並了解他多一點，我非常興奮。」

沙波尼斯也談到德羅展將如何改變他的打法。他提到自己過去較擅長與外線射手進行手遞手搭配，而不是像德羅展這種類型的中距離得分手，「我認為這對我們來說很好，這會讓我們在場上有更不同的思考、更不同的移動，然後真正的閱讀彼此想法。我們過去只習慣1種打法，但他將自己擅長的手段磨練至名人堂等級，我們能夠配他的話將讓其他隊伍更難守住我們，因為我們基本上可以在任何地方得分。」

最後沙波尼斯也讚賞國王在休賽季的操作：「（交易）絕對超乎我的預期，他（德羅展）是非常聰明的球員，我很高興能向他學習並聽取他的意見，我希望其他人也是，大家一起變得更好。」