NBA／優化進攻能力 籃網小將拚升級：目標場均破25分

籃網去年將杜蘭特（Kevin Durant）交易至太陽，今夏又送走當家球星布里吉斯（Mikal Bridges），正式宣告再次進入重建期。而陣中小將湯瑪斯（Cam Thomas）也意識到需要有人跳出帶領球隊，因此他在受訪時提到休賽季將專注在自我進步，並希望能帶領籃網贏下勝利。

根據《RealGM》報導指出，湯瑪斯認為自己在各方面都需要加強，才能成長到下一層級，「就是做好每件事，不斷地做。我在生涯第2到第3年間，場均得分跳躍式提升至22.5，所以我希望這個休賽季能提升到25分左右，並提高我的組織能力和比賽各方面，然後希望能帶領球隊獲勝。」

進攻端他則特別提到希望加強投射能力，「去年夏天我試著加強訓練接球投籃的能力，所以我想我上賽季的接球投籃命中率是高出聯盟平均不少的。所以，我要持續訓練並優化我在進入聯盟就擁有的技能，像是我的無球能力和籃下終結，同時讓接球投籃再進步，希望能達到聯盟頂尖水平。」

湯瑪斯上賽季得到重用後迎來爆發，出賽66場中有51場先發，上場時間從16、17分鐘漲至31.4分鐘，場均也從第2年的10.6分提高至22.5分，並外帶3.2籃板、2.9助攻，是備受期待的得分手。下賽季在失去球星後將承擔更多責任，可能使他成長為更獨當一面的明星球員。