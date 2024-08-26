NBA／勇士如何重回爭冠行列？皮爾斯：找來安戴托昆波

勇士隊休賽季陣容重組，送走4冠功臣湯普森（Klay Thompson），引進多名角色球員。不過傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）認為，勇士重返榮耀唯一方法是想辦法交易來公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

皮爾斯近日與「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）在節目上提到，「我認為勇士重返榮耀的唯一方法，就是他們能找到一種方法讓安戴托昆波加入。」

儘管勇士一哥柯瑞（Steph Curry）身手仍維持相當不錯，但皮爾斯認為柯瑞仍需額外幫手，勇士才能保持競爭力。他強調沒有消息來源稱安戴托昆波可能加入勇士，這只是他個人觀點。

賈奈特則認為，柯瑞未來可能離開勇士，加盟其他球隊追求個人第5冠，皮爾斯不同意這個說法，「柯瑞會和勇士一起沉淪，他已經有成就，現在一切對他來說，都只是錦上添花。」