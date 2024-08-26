快訊

台積電高雄未來用地挖出「重千磅未爆彈」 工務局、軍方說話了

獨／房貸貸不到惹民怨？ 央行祭新招讓「假首購、真炒房」現形

柯文哲買商辦遭指當包租公 民眾黨：買賣不破租賃原則

NBA／勇士如何重回爭冠行列？皮爾斯：找來安戴托昆波

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波(左)、柯瑞(右)。 美聯社
安戴托昆波(左)、柯瑞(右)。 美聯社

勇士隊休賽季陣容重組，送走4冠功臣湯普森（Klay Thompson），引進多名角色球員。不過傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）認為，勇士重返榮耀唯一方法是想辦法交易來公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

皮爾斯近日與「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）在節目上提到，「我認為勇士重返榮耀的唯一方法，就是他們能找到一種方法讓安戴托昆波加入。」

儘管勇士一哥柯瑞（Steph Curry）身手仍維持相當不錯，但皮爾斯認為柯瑞仍需額外幫手，勇士才能保持競爭力。他強調沒有消息來源稱安戴托昆波可能加入勇士，這只是他個人觀點。

賈奈特則認為，柯瑞未來可能離開勇士，加盟其他球隊追求個人第5冠，皮爾斯不同意這個說法，「柯瑞會和勇士一起沉淪，他已經有成就，現在一切對他來說，都只是錦上添花。」

Giannis Antetokounmpo Kevin Garnett Paul Pierce Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／直呼1億美元續約詹皇超划算！湖人老闆：他應拿雙倍薪資

休賽季詹姆斯（LeBron James）領軍美國男籃出征巴黎奧運，完成5連霸偉業。湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）近日受訪時談到允許詹皇打國際賽原因，以及與他續約有多划算。 今年12月

NBA／國王新氣象！聯手德羅展沙波尼斯直呼「興奮」：他是名人堂等級

國王在今年夏天迎來超級得分手德羅展（ㄏ）在得知消息後相當興奮，並在訪問中表示很期待與這位6屆全明星球員成為隊友。 沙波尼斯在接受《FOX40》訪問時談到聽到這個消息的反應，「很興奮，當時還沒有任

NBA／執教籃網三巨頭失敗收場 奈許：我不會再當教練

名人堂控衛「飄髮哥」奈許（Steve Nash）2020年以菜鳥總教練之姿接下籃網隊兵符，但執教功力受外界質疑，只執教2年多就下台。他近期受訪時直言，以後不會再當教練。 當時籃網有杜蘭特（Kev

NBA／優化進攻能力 籃網小將拚升級：目標場均破25分

籃網去年將杜蘭特（Kevin Durant）交易至太陽，今夏又送走當家球星布里吉斯（Mikal Bridges），正式宣告再次進入重建期。而陣中小將湯瑪斯（Cam Thomas）也意識到需要有人跳出帶

NBA／約柯奇和唐西奇未來聯手？諾維茨基：希望是在獨行俠

歐洲兩大巨星約柯奇（Nikola Jokic）和唐西奇（Luka Doncic）昨天在德拉基奇（Goran Dragic）引退賽夢幻連動。「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）對於兩人未來

NBA／FIBA若改行NBA規則？佛西維奇：美國隊會更強

公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）日前受邀參加由斯洛維尼亞名將德拉基奇（Goran Dragic）舉辦的慈善引退賽，賽後受訪時他除了感謝邀請外，也談到FIBA若使用NBA規則，將使美國隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。