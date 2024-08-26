快訊

台積電高雄未來用地挖出「重千磅未爆彈」 工務局、軍方說話了

獨／房貸貸不到惹民怨？ 央行祭新招讓「假首購、真炒房」現形

柯文哲買商辦遭指當包租公 民眾黨：買賣不破租賃原則

NBA／FIBA若改行NBA規則？佛西維奇：美國隊會更強

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛中鋒佛西維奇認為FIBA若使用NBA規則，將使美國隊在世界賽更加強大。 路透社
公牛中鋒佛西維奇認為FIBA若使用NBA規則，將使美國隊在世界賽更加強大。 路透社

公牛中鋒佛西維奇Nikola Vucevic）日前受邀參加由斯洛維尼亞名將德拉基奇Goran Dragic）舉辦的慈善引退賽，賽後受訪時他除了感謝邀請外，也談到FIBA若使用NBA規則，將使美國隊在世界賽更加強大。

德拉基奇在斯洛維尼亞首都盧比安納舉行了一場名為「龍之夜」的慈善引退賽，邀請許多現役或退休的球星如唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）、奈許（Steve Nash）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、波許（Chris Bosh）等共襄盛舉，佛西維奇也受邀前往，享受這場籃球盛宴。

賽後佛西維奇接受《Meridian Sport》訪問時，他對德拉基奇的籃球員生涯表達欽佩之意，並感謝他願意邀請自己，「他（德拉基奇）能夠邀請這麼多過去和現今的籃球員，這麼多的巨星匯集在此處，恰恰說明了他擁有多輝煌的職業生涯、有多少球員欣賞他，還有他對籃球界有多麼重要。能夠和這些傳奇與現役球員一同受邀是我的榮幸。」

此外，延續巴黎奧運熱潮，佛西維奇也發表了一些自己的想法。他相信若FIBA使用NBA規則，其他國家的隊伍將更難擊敗美國隊，「首先，NBA的三分線遠了半公尺，這對籃球來說不是小距離，禁區3秒也是個大問題，我算是深有體會。防守端也不同，在FIBA我能更輕鬆覆蓋所有防守範圍，如果他們（FIBA）真的改用NBA規則，美國隊會變得更強大。」

FIBA Goran Dragic NBA Nikola Vucevic 佛西維奇 德拉基奇

相關新聞

NBA／直呼1億美元續約詹皇超划算！湖人老闆：他應拿雙倍薪資

休賽季詹姆斯（LeBron James）領軍美國男籃出征巴黎奧運，完成5連霸偉業。湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）近日受訪時談到允許詹皇打國際賽原因，以及與他續約有多划算。 今年12月

NBA／國王新氣象！聯手德羅展沙波尼斯直呼「興奮」：他是名人堂等級

國王在今年夏天迎來超級得分手德羅展（ㄏ）在得知消息後相當興奮，並在訪問中表示很期待與這位6屆全明星球員成為隊友。 沙波尼斯在接受《FOX40》訪問時談到聽到這個消息的反應，「很興奮，當時還沒有任

NBA／執教籃網三巨頭失敗收場 奈許：我不會再當教練

名人堂控衛「飄髮哥」奈許（Steve Nash）2020年以菜鳥總教練之姿接下籃網隊兵符，但執教功力受外界質疑，只執教2年多就下台。他近期受訪時直言，以後不會再當教練。 當時籃網有杜蘭特（Kev

NBA／優化進攻能力 籃網小將拚升級：目標場均破25分

籃網去年將杜蘭特（Kevin Durant）交易至太陽，今夏又送走當家球星布里吉斯（Mikal Bridges），正式宣告再次進入重建期。而陣中小將湯瑪斯（Cam Thomas）也意識到需要有人跳出帶

NBA／約柯奇和唐西奇未來聯手？諾維茨基：希望是在獨行俠

歐洲兩大巨星約柯奇（Nikola Jokic）和唐西奇（Luka Doncic）昨天在德拉基奇（Goran Dragic）引退賽夢幻連動。「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）對於兩人未來

NBA／FIBA若改行NBA規則？佛西維奇：美國隊會更強

公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）日前受邀參加由斯洛維尼亞名將德拉基奇（Goran Dragic）舉辦的慈善引退賽，賽後受訪時他除了感謝邀請外，也談到FIBA若使用NBA規則，將使美國隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。