NBA／FIBA若改行NBA規則？佛西維奇：美國隊會更強

公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）日前受邀參加由斯洛維尼亞名將德拉基奇（Goran Dragic）舉辦的慈善引退賽，賽後受訪時他除了感謝邀請外，也談到FIBA若使用NBA規則，將使美國隊在世界賽更加強大。

德拉基奇在斯洛維尼亞首都盧比安納舉行了一場名為「龍之夜」的慈善引退賽，邀請許多現役或退休的球星如唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）、奈許（Steve Nash）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、波許（Chris Bosh）等共襄盛舉，佛西維奇也受邀前往，享受這場籃球盛宴。

賽後佛西維奇接受《Meridian Sport》訪問時，他對德拉基奇的籃球員生涯表達欽佩之意，並感謝他願意邀請自己，「他（德拉基奇）能夠邀請這麼多過去和現今的籃球員，這麼多的巨星匯集在此處，恰恰說明了他擁有多輝煌的職業生涯、有多少球員欣賞他，還有他對籃球界有多麼重要。能夠和這些傳奇與現役球員一同受邀是我的榮幸。」

此外，延續巴黎奧運熱潮，佛西維奇也發表了一些自己的想法。他相信若FIBA使用NBA規則，其他國家的隊伍將更難擊敗美國隊，「首先，NBA的三分線遠了半公尺，這對籃球來說不是小距離，禁區3秒也是個大問題，我算是深有體會。防守端也不同，在FIBA我能更輕鬆覆蓋所有防守範圍，如果他們（FIBA）真的改用NBA規則，美國隊會變得更強大。」