NBA／從選秀落空到冠軍成員 卡盧索：詹姆斯給我信心

今年從公牛隊被交易到雷霆隊的卡盧索（Alex Caruso），是2016年選秀會的落選球員，但在湖人隊打出身價，轉戰公牛隊後連兩年入選年度防守陣容，他透露改變自己的是一名關鍵球員，就是湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）。

「詹姆斯的愛給了我信心，有這樣的地位，又是如此聰明、有高超技巧，而且是NBA的門面，可以說是有史以來最傑出球員，這對我意義重大，這讓我對自己有信心，讓我覺得是在做對的事情。」到大學城參加一場高爾夫比賽的卡盧索提到，詹姆斯對自己心理層面幫助很大，「他讓我相信擅長的事情能在比賽中有所貢獻，而且成關鍵因素，我想做的就是比賽結束時留在場上，有機會奪勝。」

轉戰公牛後，巴丁格也得去防守詹皇。 美聯社

和詹姆斯一起拿下2020年「泡泡賽季」的總冠軍金盃，卡盧索和「小皇帝」當了3個球季隊友，如今成為上季西區龍頭雷霆隊一員，球隊又補進中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），對新賽季的野心不言而喻。

卡盧索提到，雷霆上季的成績已經是最好的實力證明，尤其能打下西區第一，卡盧索不諱言球隊會受到關注，相信自己也能很快融入新東家，期待迎接生涯新篇章。