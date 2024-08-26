NBA／轉戰雷霆新氣象 卡盧索：我和哈爾特斯坦沒有適應問題

勵志球員中卡盧索（Alex Caruso）可謂典範，NBA落選後在發展聯盟掙扎，最終在湖人完成蛻變，近年也是各球隊爭相追求的頂級綠葉，而今夏他轉戰雷霆被外界視為重點交易。面對如此轉變，他在近期受訪中將這一切歸功於詹姆斯（LeBron James）。

卡盧索具備大鎖級防守能力和3分投射，加入雷霆後將大大提升後場威脅性。他的冠軍賽經驗也能很好幫助這支年輕勁旅，讓球隊在季後賽更進一步，但過去的他們顯然沒有將這位球員納入爭冠拼圖。卡盧索2016年曾與雷霆簽下合約，不過隨即被裁掉，並被發展聯盟球隊奧克拉荷馬藍色收購，直到2017年湖人將他帶入NBA後才有了後續的故事。

卡盧索在湖人蛻變為頂級3D球員，並在聯盟爭取到了一席之地。近期接受採訪時他就談到這段「蛻變之路」，並將一切歸功於詹姆斯，「詹姆斯的愛給了我自信，他的地位很高、充滿智慧與技巧，是聯盟中的門面，甚至可能是世界上最偉大的籃球員之一，這樣的球員能夠給予我認可意義真的很重大。」他接著說：「這讓我能相信自己正在做的事情是對的，也讓我相信我擅長的能夠在比賽中有貢獻，甚至成為關鍵因素。」

除了感謝詹姆斯，卡盧索也談到新東家雷霆，「雷霆上個賽季的成功是不言而喻的，在星光熠熠的西區能成為龍頭難度非常大。不過現在很奇怪，球隊休賽期簽下了一些年輕人，也找來了不少球員，但我和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）都能夠適應這支球隊。帳面上來看我們真的找了很多人幫助我們邁向成功。」