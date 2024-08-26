NBA／執教籃網三巨頭失敗收場 奈許：我不會再當教練
名人堂控衛「飄髮哥」奈許（Steve Nash）2020年以菜鳥總教練之姿接下籃網隊兵符，但執教功力受外界質疑，只執教2年多就下台。他近期受訪時直言，以後不會再當教練。
當時籃網有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）三巨頭，但球隊從未突破季後賽第二輪，奈許最終也黯然下台。他受訪時表示，「執教是一段很棒的經歷，但我不想再成為一名職業教練，我不認為執教會成為我的職業。」
奈許透露未來會將生活重心放在家庭上，他回憶當初接下總教練的情況，「我沒有計畫執教，布魯克林透過特殊管道找到我，這是快速的過程。工作主要是處理各方的想法，包含管理層、球員和經紀人。」
「對我來說擔任領導者很自在，但從教練角度來看很難，這是完全不同的領導方式。執教時我很驚訝，實際上不常與球隊在一起，賽前、半場休息和賽後只有5分鐘能和球員交談，這是唯一能和球隊說話的時間」奈許說。
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