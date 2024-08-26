PLG／勇士洋將再補強 5年NBA資歷內線加盟

台北富邦勇士隊持續進行洋將補強，今天球團正式宣布與美國籍中鋒威希（Jeff Withey）簽約，迎接擁有5年NBA資歷的213公分洋將加盟。

威希現年34歲，身高213公分、體重109公斤，擁有5年NBA資歷與歐洲聯賽經驗。他在2013年投入NBA選秀，以第39順位被拓荒者隊選中，隨後交易到鵜鶘隊，NBA的5個賽季分別效力過鵜鶘隊、爵士隊和獨行俠隊，2018年轉戰土耳其一級聯賽，還曾到德國、以色列、西班牙、南韓KBL等聯賽闖蕩，職籃經歷豐富，其中在以色列聯賽中，場均貢獻13.8分、10.7籃板、2.6阻攻，投籃命中率61.5%。

威希預計下月首度來台，勇士總教練許晉哲表示，新成員在進攻端有外線投射能力，防守端有阻攻優勢，加上擁有5年NBA資歷，同時是名具有團隊意識的球員，與勇士團隊球風相符，「希望他的加入能捍衛勇士禁區，增添球隊的禁區優勢。」

勇士新賽季洋將陣容由金恩（Nick King）、沃特斯（Brandon Walters）、漢米爾頓（Jordan Hamilton）和威希組成，球隊本周五將飛往日本與神戶鸛鳥、滋賀湖泊進行交流賽，屆時漢米爾頓將隨隊前往，也會是他首度與團隊搭配；4位新洋將預計9月全數到位，一同備戰新球季。