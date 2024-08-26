NBA／直呼1億美元續約詹皇超划算！湖人老闆：他應拿雙倍薪資
休賽季詹姆斯（LeBron James）領軍美國男籃出征巴黎奧運，完成5連霸偉業。湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）近日受訪時談到允許詹皇打國際賽原因，以及與他續約有多划算。
今年12月30日詹姆斯就要滿40歲，但他仍在球場展現驚人統治力，上季為湖人出戰71場，平均25.7分7.3籃板8.3助攻，三分命中率41%創個人生涯新高。休賽季他與湖人簽下2年1.01億美元合約續留。
儘管詹姆斯年紀不小，湖人仍同意他冒受傷風險打奧運，珍妮巴斯表示，「我認為他很有競爭力，這真的是他想做的事，我們總是支持球員效力國家隊的決定，這對詹姆斯來說很重要。」
珍妮巴斯也直呼與詹姆斯續約超划算，「我們是有薪資空間的聯賽，能給他的錢有限，他不只在聯賽帶給我們知名度，也在國際產生影響力。」
珍妮巴斯認為詹皇就像魔術強森（Magic Johnson）和布萊恩（Kobe Bryant），應該拿到最高薪資雙倍的錢，不過NBA是有薪資限制的聯賽。
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