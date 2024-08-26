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NBA／愛德華稱90年代沒技術 魔術強森：我不回沒奪冠過的人

聯合新聞網／ 綜合報導
「蟻人」愛德華。 路透
「蟻人」愛德華。 路透

「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）上季率領灰狼隊殺進西區冠軍賽，又入選巴黎奧運美國男籃隊，成為當紅炸子雞。不過他近日發表一段言論引發前輩不滿，魔術強森（Magic Johnson）也開酸。

愛德華先前受訪時談到90年代的NBA，「人們說那時比現在更難打，但我不認為當時球員有真正的技術。喬丹（Michael Jordan）是唯一有技術的人，所以當他們看到布萊恩（Kobe Bryant）時，會說『我的天啊！』不過現在每個人都有技術。」

美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）詢問魔術強森，如何看待愛德華的說法，魔術強森回應，「我不會去回答一個從未拿過冠軍的人，他沒有拿過大學比賽冠軍，甚至不知道有沒有贏過高中冠軍。」

魔術強森生涯累積5冠，有3座MVP和3座FMVP、4屆助攻王和2屆抄截王、入選過12次明星賽、10次年度陣容，2002年入選名人堂。去年勇士隊柯瑞（Stephen Curry）曾自信表示自己是史上最佳控衛，對此魔術強森回應，「必須先超越我的成就。」

Anthony Edwards

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