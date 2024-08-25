NBA／德拉基奇慈善引退賽感性告別 眾星雲集見證傳奇

斯洛維尼亞籃球名將德拉基奇（Goran Dragic）在斯洛維尼亞首都盧比安納舉行了一場名為「龍之夜」的慈善引退賽，正式宣告結束其長達15年的NBA職業生涯。

One last time... THE DRAGON 🐉



Goran Dragic's "Night of the Dragon" Farewell Game is LIVE on the NBA App!



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這場比賽有許多國際球星共襄盛舉，包括唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）、奈許（Steve Nash）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、史柯拉（Luis Scola）、波許（Chris Bosh）等，共同為這位斯洛維尼亞傳奇好手獻上最後的致敬。

唐西奇(左)與馬揚諾維奇。 歐新社

德拉基奇和唐西奇分別擔任兩隊隊長，唐西奇的隊伍包括約柯奇、史柯拉、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和洛培茲（Robin Lopez），而德拉基奇的隊伍則有奈許、佛西維奇（Nikola Vucevic）、普雷佩里奇（Klemen Prepelic）和錢查（Vlatko Cancar）等球員。

約柯奇(左)與德拉基奇。 歐新社

這場比賽不僅是德拉基奇的個人告別，更像是一次籃球界的盛會。德拉基奇和唐西奇各自帶隊對戰，場上可說是充滿了歡樂與精彩的表演。

Luka Doncic & Nikola Jokic make the most entertaining bench 😂 pic.twitter.com/wOgR1nGHOG — BasketNews (@BasketNews_com) 2024年8月24日

德拉基奇所率領的球隊最終以106比86擊敗了唐西奇隊。德拉基奇在比賽中展現了精湛的技藝，貢獻了21分11籃板7助攻，毫無疑問成為全場焦點。他的隊友普雷佩里奇（Klemen Prepelic）也表現出色，拿下19分和7次助攻，而佛西維奇（Nikola Vucevic）則貢獻了10分和8個籃板。

Boban Marjanovic or Steph Curry? 🔥



Nikola Jokic & Bogdan Bogdanovic are loving it 😆 pic.twitter.com/bLFbJnc3YX — BasketNews (@BasketNews_com) 2024年8月24日

值得一提的是，「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）全場得到19分，還命中3記三分球，贏得了現場球迷的MVP呼聲。至於唐西奇和約柯奇雖分別貢獻7分和15分，但兩人的場上互動卻吸引了球迷目光。

Nikola Jokic pulling out ALL the tricks...



Cashes in the one-legged sidestep 3 🤯



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約柯奇不僅展示了金雞獨立的三分球，比賽中基本上不太跳的他，甚至還上演自拋自扣的戲碼，引發全場轟動。現場更捕捉到他多次戲弄好友唐西奇的畫面，兩人的一搭一唱讓觀眾捧腹大笑。

SELF ASSIST AND DUNK BY JOKIC

(He asked to be subbed after that) 🤣pic.twitter.com/4KFM5Y1Rgf — Eurohoops (@Eurohoopsnet) 2024年8月24日

Just some Nikola Jokic self-lob action 👀🃏



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現場氣氛歡樂而感人，德拉基奇兄弟上演了的「一對一」鬥牛，還玩起了小足球，展示了他們場下的默契和幽默感。

德拉基奇兄弟檔。 歐新社

此次賽事的另一個亮點莫過於是波許的重返球場。這位前NBA球星自2016年因血栓問題退役後首次重返賽場，儘管只是短暫上場，仍博得全場觀眾的熱烈掌聲和歡呼。此外，奈許以50歲之齡再次踏上籃球場，也是話題滿滿。

Chris Bosh & Goran Dragić (2016 & 2024)



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除了球技的較量，引退賽更多的是對德拉基奇職業生涯的致敬和紀念。比賽中特別設置了許多具有象徵意義的環節。例如在比賽剩下7.7秒時，象徵德拉基奇的球衣號碼，現場全體觀眾起立鼓掌致敬，德拉基奇不禁熱淚盈眶。德拉基奇的家人也在比賽中途加入，與他一同享受這最後的榮耀時刻。

德拉基奇告別賽場。 歐新社

在比賽結束之後，德拉基奇來到場地中央，向隊友、球迷和家人致謝，並抱著女兒與大家分享這一特別的時刻。這不僅是為德拉基奇籃球生涯畫下圓滿的句點，也是他對於籃球、隊友和球迷們的深情告白，為所有籃球迷們留下了一段難忘而深刻的回憶。

約柯奇。 歐新社

現年38歲的德拉基奇在NBA效力過7支球隊，累積出賽946場，530場擔任先發，場均13.3分4.7助攻3籃板。曾在2014年獲得最佳進步獎並入選年度第三隊，2018年則是選進明星賽。