U17女排世錦賽／台灣小將獲第4寫歷史最佳 教練：達理想成績
台灣女排小將今天在U17女子排球世界錦標賽季軍戰，以1比3的局數不敵義大利獲得第4，但已經寫下台灣史上最佳成績。教練吳明恒表示，達到理想成績，希望球員吸取經驗繼續拚。
在秘魯首都利馬舉行的U17女子排球世界錦標賽，台灣小將雖獲得第4名，但這已是國際排球總會（FIVB）舉辦的分齡與不分齡世錦賽中，台灣男、女排的最佳成績，過去僅在2009年U21女排世界錦標賽及1999年U19男排世界錦標賽各獲得第5名。
吳明恒賽後接受大會訪問時指出，來到世錦賽舞台，選手們經驗稍嫌不足，想贏但被對手追上會害怕輸，心態還不夠好，當對手破解發球策略後，球員們沒辦法大膽改變發球球路，打得較放不開。
吳明恒透露，比賽中局數被追平就有球員落淚，這顯示球員們得失心比較重，畢竟以國內環境要參加這樣的舞台很不容易，台灣排球先天條件不足，才會如此在意世錦賽這個舞台。
球隊攻擊手邱凡綺表示，季軍戰打起來感覺和前幾場不同，大家有點悶悶的，場上比較像各打各。不過她強調：「「我們已經約定要一起變強，未來我們同一群人會繼續努力，為台灣打下更好的成績。」
吳明恒認為，真的表現很不錯，進4強後可能壓力太大，賽後也鼓勵球員們已經達到理想成績，這只是場球賽，要累積經驗，持續訓練，為了更長久的未來。
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