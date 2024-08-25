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U17女排世錦賽／台灣小將季軍戰不敵義大利 仍創排壇歷史新猷

中央社／ 台北25日電
中華女排U17代表隊不敵強權義大利，雖無緣奪牌仍寫下新猷。圖取自FIVB官網
中華女排U17代表隊不敵強權義大利，雖無緣奪牌仍寫下新猷。圖取自FIVB官網

在秘魯首都利馬舉行的U17世界女子排球錦標賽，台灣小將今天在季軍戰不幸以25比19、17比25、20比25、22比25不敵義大利，但賽後教練吳明恒仍給予全隊高度肯定。

台灣女排小將憑藉去年U16亞洲錦標賽季軍，獲得首屆U17世錦賽的參賽資格，從7月展開集訓以來，教練吳明恒就不斷告訴球員們，到了世界級的舞台，對手的身高可能都在185公分以上，因此花不少心思在發球及小球練習，希望破壞對手節奏。

台灣女排在分組賽首戰雖不敵日本，但隨後擊敗克羅埃西亞、波多黎各，帶著排名優勢進入16強淘汰賽，再以3比0擊敗泰國晉級8強，達成賽前目標，接著對上人高馬大的巴西，再以3比1的局數獲勝，締造台灣女排首次進軍分齡世界賽4強紀錄。

只可惜接下來台灣女排在4強以0比3不敵中國，今天的銅牌戰，首局雖以25比19拿下，但後續3局失誤過多，加上進攻始終無法打穿對方防守，義大利全場出現13次攔網得分。

台灣小將仍以身高170、164公分的陳薏、陳品宇表現較出色，各自替球隊拿下15分，無奈身高劣勢無法克服，最終只能以第4名作收。

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