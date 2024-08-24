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NBA／德拉基奇引退賽星光雲集 約柯奇、唐西奇聯手致敬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
德拉基奇將舉行引退賽。 路透社
德拉基奇將舉行引退賽。 路透社

38歲控衛德拉基奇（Goran Dragic）在去年底正式宣告高掛球鞋，結束15年NBA生涯，台灣時間8月25日凌晨，德拉基奇將在祖國斯洛維尼亞舉辦為期2天的引退賽。

因為德拉基奇在他的職業生涯因名字相似和優異表現被稱為「龍（Dragon）」，他也以「Night of the Dragon」為名來作為引退賽的名稱。

這場引退賽可說是眾星雲集，包括奈許（Steve Nash）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、史柯拉（Luis Scola）、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）、佛西維奇（Nikola Vucevic）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）等多位現役和退役球星都將出席，由德拉基奇與傳承於他的唐西奇分別擔任球隊隊長，球星分組進行對壘。

做為來自歐陸的世界級球星，德拉基奇的引退賽絕大多數都是歐洲球星，美國籍則是邀請了波許（Chris Bosh）和熱火隊友巴特勒（Jimmy Butler），但前者不會下場打球，而巴勒勒則是因為在中國有行程，不克前往。另外還有R.洛培茲（Robin Lopez）、理查森（Josh Richardson）等。

此外，像是斯洛維尼亞前輩烏崔奇（Beno Udrih）、奈斯特洛維奇（Rasho Nesterovic）都現身見證德拉基奇的退休，再加上雷曼諾維奇（Vladimir Radmanovic）、丹尼洛維奇（Predrag Danilovic）、馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）、博迪洛加（Dejan Bodiroga）名將等。

德拉基奇NBA生涯先後待過7支球隊，主要集中在太陽和熱火，其他還短暫效力火箭、公牛、暴龍、籃網、公鹿等，累積出賽946場，530場擔任先發，場均13.3分4.7助攻3籃板。曾在2014年獲得最佳進步獎並入選年度第三隊，2018年則是選進明星賽。

在國際賽場上，德拉基奇也是功勳無數，18歲拿下U20歐錦賽金牌、20歲就開始成人打國家隊的他，世錦賽、歐錦賽、世界盃等國際大賽幾乎從未缺席，更於2017年歐錦賽率隊奪下首冠，該年他在冠軍戰面對塞爾維亞狂轟35分，獲選MVP。

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