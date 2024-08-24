NBA／德拉基奇引退賽星光雲集 約柯奇、唐西奇聯手致敬

38歲控衛德拉基奇（Goran Dragic）在去年底正式宣告高掛球鞋，結束15年NBA生涯，台灣時間8月25日凌晨，德拉基奇將在祖國斯洛維尼亞舉辦為期2天的引退賽。

因為德拉基奇在他的職業生涯因名字相似和優異表現被稱為「龍（Dragon）」，他也以「Night of the Dragon」為名來作為引退賽的名稱。

🔥 Team Doncic vs Team Dragic!



🏀 Goran Dragic'in bu akşam (24 Ağustos) oynanacak jubile maçının kadroları belli oldu. https://t.co/lx9Sah9thy pic.twitter.com/4KatiubumY — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 2024年8月23日

這場引退賽可說是眾星雲集，包括奈許（Steve Nash）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、史柯拉（Luis Scola）、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）、佛西維奇（Nikola Vucevic）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）等多位現役和退役球星都將出席，由德拉基奇與傳承於他的唐西奇分別擔任球隊隊長，球星分組進行對壘。

Chris Bosh, Dirk Nowitzki, Steve Nash and Luka Doncic have all arrived in Ljubljana, Slovenia, for Goran Dragic's 'Farewell Game' that will take place this weekend



(via @FoundationGD) pic.twitter.com/drvaKqMGqZ — NBA Buzz (@FrontcourtBuzz) 2024年8月22日

做為來自歐陸的世界級球星，德拉基奇的引退賽絕大多數都是歐洲球星，美國籍則是邀請了波許（Chris Bosh）和熱火隊友巴特勒（Jimmy Butler），但前者不會下場打球，而巴勒勒則是因為在中國有行程，不克前往。另外還有R.洛培茲（Robin Lopez）、理查森（Josh Richardson）等。

It's a special weekend for our brate! 🐉



Coach Spo delivers a heartfelt message for @Goran_Dragic ahead of his celebratory "Night of the Dragon" farewell game. pic.twitter.com/ukEW4jYFIB — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2024年8月23日

此外，像是斯洛維尼亞前輩烏崔奇（Beno Udrih）、奈斯特洛維奇（Rasho Nesterovic）都現身見證德拉基奇的退休，再加上雷曼諾維奇（Vladimir Radmanovic）、丹尼洛維奇（Predrag Danilovic）、馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）、博迪洛加（Dejan Bodiroga）名將等。

⭐️ NBA All-Star

⭐️ 2014 All-NBA Third Team

⭐️ 2014 #KiaMIP



Goran 'The Dragon' Dragic takes the court one final time in his farewell game featuring NBA Stars Luka Doncic, Nikola Jokic, Dirk Nowitzki and more!



Watch Live in the NBA App tomorrow at 2pm/et! ⤵️… pic.twitter.com/KYmclpsPM7 — NBA (@NBA) 2024年8月23日

德拉基奇NBA生涯先後待過7支球隊，主要集中在太陽和熱火，其他還短暫效力火箭、公牛、暴龍、籃網、公鹿等，累積出賽946場，530場擔任先發，場均13.3分4.7助攻3籃板。曾在2014年獲得最佳進步獎並入選年度第三隊，2018年則是選進明星賽。

🇸🇮 Welcome to 🇸🇮 again, Dirk Nowitzki @swish41! 🏀 We’re thrilled to have you here for the I Feel Slovenia Night of the Dragon.



As the game approaches, excitement is building, & we can't wait to see you in action alongside @Goran_Dragic! ✨



▶️https://t.co/REPqA3bPLl pic.twitter.com/2OkbmosYNY — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) 2024年8月23日

在國際賽場上，德拉基奇也是功勳無數，18歲拿下U20歐錦賽金牌、20歲就開始成人打國家隊的他，世錦賽、歐錦賽、世界盃等國際大賽幾乎從未缺席，更於2017年歐錦賽率隊奪下首冠，該年他在冠軍戰面對塞爾維亞狂轟35分，獲選MVP。