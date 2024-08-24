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NBA／率塞爾維亞奧運奪銅 約柯奇大方送隊友勞力士

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇大手筆送隊友勞力士手錶。 路透社
約柯奇大手筆送隊友勞力士手錶。 路透社

根據《Eurohoops》報導，丹佛金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在帶領塞爾維亞贏得奧運銅牌後，大手筆送給其他11位隊友價值不斐的勞力士名錶，展現大哥的闊氣風範。

據了解，約柯奇所挑選的勞力士名錶每只價值32500美元（約台幣103萬），所以他總共耗資37萬5500美元（約台幣1200萬）。

選秀二輪出身的約柯奇，卻是一路躍升成為NBA頂級球星，目前29歲已經累積3座年度MVP，號稱當今地表最強中鋒；除了帶領金塊奪下隊史首冠外，約柯奇更在奧運賽場率領塞爾維亞力抗巨星雲集的美國隊，差點就終結對手5連霸大業。

里約奧運拿下銀牌的約柯奇，本屆巴黎連奧運則是獲得銅牌。 美聯社
里約奧運拿下銀牌的約柯奇，本屆巴黎連奧運則是獲得銅牌。 美聯社

整個奧運期間，約柯奇場均可以攻下18.8分10.7籃板8.7助攻，成為史上第一個在賽會同時稱霸總得分、總籃板球與總助攻數的球員。全能數據即使換了戰場依舊耀眼無比。

當然，這些勞力士手錶的價碼對於約柯奇來說只是九牛一毛，畢竟他才在2022年簽下5年2.65億美元的續約合約，下季年薪將超過5000萬美元，生涯薪資收入已經超過4.3億美元。

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