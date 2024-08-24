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NBA／從季後賽低迷到奧運 金塊總裁：穆雷狀態非百分百

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
穆雷在奧運期間表現持續低迷。 美聯社
穆雷在奧運期間表現持續低迷。 美聯社

從季後賽到奧運賽場，金塊主力後衛穆雷（Jamal Murray）的低迷狀態一路延續到加拿大國家隊，整個賽事場均僅6分，三分球命中率低至14.3%，且場均多達2.3次失誤，最終加拿大也在8強不敵地主法國，無緣站上頒獎台。

金塊總裁克倫克（Josh Kroenke）近日談到穆雷的狀態，「他不在百分之百的狀態，依然帶傷上場拚戰。當你在奧運賽場或是NBA季後賽這種高強度對抗中，所遇到的對手都是世界頂尖；當你不在狀態時就會顯得很吃力，但穆雷仍得去克服這一切。」

穆雷在2022-23年奪冠賽季的季後賽場均轟進26.1分7.1助攻5.7籃板，投籃命中率47.3%，三分命中率39.6%；然而今年的衛冕之路，穆雷數據直線下降到場均20.6分5.6助攻4.3籃板，投籃命中率40.2%，三分球命中率31.5%。

克倫克指出，穆雷一直都在處理腳踝傷勢等問題，左小腿也有拉傷情況，傷病因素持續困擾著他。不過即便狀態不理想，在金塊衛冕失利後，球隊還是準備開出4年2.09億美元的頂級價碼，準備提前續約穆雷。

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