NBA／竊賊闖入哈德威1.3億豪宅 偷走26雙限定款太空鞋

宛如流星劃過90年代的璀璨天際，「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）過往充滿質感且飄逸的獨特球風，吸引了無數球迷，他所代言的球鞋更成了粉絲心中的夢幻逸品，至今人氣不衰。而這一點竟然就被宵小竊盜之徒盯上。

根據《ESPN》報導，曼菲斯警方近日逮捕了一名現年42歲的嫌犯，他非法闖入哈德威價值425萬美元（約台幣1.36億）的豪宅，偷取了26雙「獨一無二」的限定版球鞋。

26 pairs of the F&F SLAM x Nike Air Foamposite One were stolen from Penny Hardaway's home 🤯😰 pic.twitter.com/YU9i0hJchb — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) 2024年8月22日

從監視畫面來看，這位名叫詹姆斯（Ronald James）的嫌犯在整個偷鞋過程中拖著一輛購物車，好整以暇地把「戰利品」帶走。

這26雙失竊的鞋子都是哈德威生涯代言鞋款中最為著名的「Nike Air Foamposite One」，也就是外界熟知的「太空鞋」。據哈德威透露，這批球鞋不會對外販售，而是屬於家人和朋友之間的收藏。

退休後的哈德威，是在2018年開始接掌母校曼菲斯大學的總教練職務，和Nike之間一直保持緊密的合作關係，持續推出復刻90年代所代言的鞋款版本，在市場上依然十分搶手。像是去年，Nike就推出「Nike Air Max Penny 1 Lester Middle School」，以哈德威高中母校球衣配色為設計靈感。

Nike Air Max Penny "Lester Middle School"https://t.co/7M94TZEimg pic.twitter.com/G6cH2tEC5K — Sneaker Steal (@sneakersteal) 2023年8月8日

「一分錢」哈德威現為曼菲斯大學的總教練。 路透社

報導指出，警方沒有透露他們是否追回了這些鞋子，以及是否會將其歸還給哈德威。詹姆斯本人也還沒有被保釋，後續何時會以竊盜罪出庭也是未知數。