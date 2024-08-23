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NBA／勇士柯瑞拍片為賀錦麗站台 相信她當總統能帶來團結

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞拍影片力挺賀錦麗。 美聯社
柯瑞拍影片力挺賀錦麗。 美聯社

美國民主黨全國黨代表大會（DNC）今天進入最後一天，勇士隊「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）透過影片現身會場，直呼美國總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）能讓美國重新團結向前邁進。

過去NBA球隊奪冠會進白宮與總統會面，不過川普（Donald Trump）執政期間，柯瑞幫助勇士奪下2冠，都沒有與川普見面。2022年柯瑞拿下生涯第4冠，隔年1月進白宮與美國總統拜登及副總統賀錦麗會面。巴黎奧運熱身賽期間，賀錦麗也有和美國男籃球員們碰面。

如今柯瑞為賀錦麗站台，他在影片中掛著金牌，提到奧運會場上和場下的團結，提醒了所有人能一起做到所有事，「這就是為什麼我相信賀錦麗當總統能帶來團結，並推動我們國家持續前進的原因。」

柯瑞提到去年與賀錦麗見面之後，就知道她很適合當總統，柯瑞還引用前總統歐巴馬（Barack Obama）名言「Do Something」，隨後得到全場歡呼，柯瑞呼籲，「去投票！積極參與，讓我們在11月選舉，展現前所未有的行動。」

Stephen Curry 賀錦麗

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