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NBA／柯瑞自介拔掉「勇士後衛」？ 休息數周暫不碰續約問題
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）生涯都效力於勇士，生涯也奪下4冠。最近他的IG與X個人簡介上竟然不見「勇士隊後衛」這個身份，讓各界開始揣測他未來的動向。
柯瑞過去的社群媒體個人簡介上寫著：「信仰者、父親、丈夫、創建者、慈善家，對了，還是勇士隊後衛。」然而有眼尖球迷發現，「勇士隊後衛」已變成「奧運金牌得主」，柯瑞也將個人社群頭貼換成身披美國國旗的個人照。不過也有人推測，現階段比起「勇士後衛」的身分，柯瑞更想讓人知道他「奧運金牌得主」的頭銜，畢竟今年巴黎奧運他拿到了夢寐以求的金牌。
至於其他對於柯瑞想離開灣區的各種猜測，主要仍是來自於今年季外勇士沒有具體補強動作，而36歲的柯瑞在奧運嚐過和詹姆斯（LeBron James）等球星並肩作戰打球的滋味之後，或許會想轉隊去更具奪冠機會的球隊。柯瑞目前合約是要到2025-26年賽季才會走完。
根據規定，柯瑞有權在今年10月21日之前，和勇士續簽1年6260萬美元的合約。不過根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）透露，柯瑞才剛從巴黎返回美國，預計要休息數周時間，不會碰籃球的事務，與勇士的薪資談判並不會馬上進行。
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