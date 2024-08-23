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NBA／自認疫情前聯盟第一控衛 「球哥」5對5訓練影片曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
「球哥」鮑爾飽受傷病所苦，已2年多未出賽。 路透
「球哥」鮑爾飽受傷病所苦，已2年多未出賽。 路透

2年多未上場的「球哥」鮑爾Lonzo Ball）在近日1部影片中跟一眾NBA好手進行5打5訓練，看得出他復原狀態不錯，證實先前對於傷勢的進度有十足把握，有機會在新賽季重返賽場。

鮑爾在今年5月就曾說過當時恢復狀態樂觀，目標在新賽季首戰就回歸，此次5打5包含灰熊球星「鍋神」傑克森（Jaren Jackson Jr.）、獨行俠葛佛（Daniel Gafford）、金塊老喬丹（DeAndre Jordan）等人，訓練陣容堅實，不過鮑爾表現也非常優異，敏銳度不減當年，投籃出手相當穩定，還傳出不少助攻。

歷經3次膝蓋手術的鮑爾自2022年初就不曾上場，公牛總管卡爾尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）先前受訪時曾表示，他的回歸是球迷所樂見，目前鮑爾仍然持續訓練，日前受訪時也感嘆傷病的困擾：「每次我找到狀態時，就會出現一些問題。不是受傷，就是疫情爆發，如果疫情爆發前一個月問我，我會認為自己是聯盟最佳控球後衛。」

Lonzo Ball NBA 鮑爾

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