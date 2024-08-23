NBA／約柯奇大哥毆打湖人球迷 遭控告3級攻擊罪
根據《丹佛郵報》報導，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）的大哥S.約柯奇（Strahinja Jokic）因為之前在觀眾席毆打一名湖人球迷，遭到聯盟和警方調查，後續被起訴，被控告3級攻擊罪。
這件事情是發生在今年4月於丹佛主場進行的季後賽首輪第2戰，該役地主球隊以2分之差險勝紫金軍團，而在比賽期間，S.約柯奇在觀眾席和一名湖人球迷發生激烈口角，進而揮拳引爆衝突，導致對方臉上出現瘀青和撕裂傷等，甚至有腦震盪情況。
這名球迷原先還沒有要提告，但後來改變主意。S.約柯奇則是辯稱當時是要保護一名他認識的老人。
法官後續頒布了一項保護令，要求S.約柯奇不得接近這些案件中的所謂受害者，同時要求他必須在 10 月返回法庭進行抗辯並完成指紋採集。
這已經不是S.約柯奇第一次釀禍，2019年10月，他曾因為涉嫌酒後攻擊並掐住一名女子脖子遭到警方逮捕，最終被檢察官指控2級攻擊罪和另外兩項罪；2020年2月他也犯了非法侵入等罪責，可說是麻煩不斷。據S.約柯奇在丹佛的鄰居透露，他是一名瘋子，有嚴重的酗酒傾向，時常酒駕上路。
身高210公分的S.約柯奇，過去也曾是籃球員，只是沒什麼表現；約柯奇的二哥N.約柯奇（Nemanja Jokic）也是彪形大漢，身高近200公分，從籃球員轉向MMA綜合格鬥發展。兩位大哥某種程度可說是約柯奇的護衛。
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