NBA／奪4面奧運金牌後調侃湯普森 KD：我要到處比4根手指

太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）休賽季披上美國隊戰袍，出征巴黎奧運，完成奧運5連霸任務，他成為史上首位擁有4面奧運金牌籃球員，近日受訪時，他以此調侃勇士時期隊友湯普森（Klay Thompson）。

杜蘭特上周接受名將羅斯（Jalen Rose）訪問時被問到，是否對奧運金牌感到厭倦了？杜蘭特幽默地說，「我沒有厭倦，我打算像湯普森一樣，比著4根手指到處走。」

湯普森效力勇士期間奪下4冠，他曾在比賽中打到惱羞成怒，對太陽球星布克（Devin Booker）比4根手指，以此炫耀自己的冠軍經歷。湯普森去年與「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）吵架時，他又比出4根手指，成為名場面。

How many road wins do the Warriors have since January 1st? pic.twitter.com/mynHySgqFA — Bryson (@BrysonWright3) 2023年3月19日

湯普森上季表現不佳，附加賽又繳出10投0中得分掛蛋表現，因此遭許多球迷調侃。休賽季他以3年5000萬美元轉戰獨行俠，上季獨行俠殺到總冠軍賽才不敵塞爾蒂克，湯普森將與唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）等優異選手力拼冠軍，尋求戒指戴滿5根手指。