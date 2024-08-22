NBA／摧毀香港小孩籃球夢！巴特勒傳球後竟賞隊友超級麻辣鍋

熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）近日前往香港，參加「移動長城」姚明舉辦的慈善籃球賽。沒想到他竟欺負小朋友，賞出超級麻辣鍋。

巴特勒日前與「大鬍子」哈登（James Harden）、76人球星喬治（Paul George）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）一起參加姚明舉辦的慈善活動，有與中國國家男籃交手，終場以128：104輕鬆勝出。

巴特勒還陪當地小球員打球，其中一段影片引發熱議，巴特勒背身單打對手，接著他把球傳給身為隊友的小球員，沒想到小球員開心出手，竟被巴特勒賞超級麻辣鍋，畫面十分慘忍。