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NBA／勇士名人堂傳奇阿特爾斯辭世 柯爾與柯瑞等人致哀

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導
勇士傳奇球星阿特爾斯昨天去世，享壽87歲。 美聯社
勇士傳奇球星阿特爾斯昨天去世，享壽87歲。 美聯社

美國職籃NBA金州勇士傳奇球星阿特爾斯昨天去世，享壽87歲。阿特爾斯曾任勇士球員、總教練與管理階層，現任總教練柯爾、球星柯瑞和退役名將穆林等紛紛貼文哀悼。

綜合路透社與雅虎新聞報導，職司控球後衛的阿特爾斯（Al Attles）球風強硬，有「毀滅者」（TheDestroyer）之稱，勇士今天宣布這位名人堂成員於加州東灣（East Bay）家中去世，逝世時家人都陪伴左右。

勇士在一份聲明中表示：「阿特爾斯在球場與灣區（Bay Area）社區留下了深遠的影響，尤其是作為一個顧家的人與人道主義者。」

阿特爾斯是在1962年後期隨隊來到舊金山，一直到1970-71賽季都擔任球員，職涯711場比賽，場均8.9分、3.5個籃板、3.5次助攻。

FILE - St. Louis Hawks Cliff Hagan (16) looks to pass as San Francisco Warrior Al Attles (16) defends during a basketball game in St. Louis, Jan. 6, 1963. (AP Photo/Fred Waters, File) 美國聯合通訊社
FILE - St. Louis Hawks Cliff Hagan (16) looks to pass as San Francisco Warrior Al Attles (16) defends during a basketball game in St. Louis, Jan. 6, 1963. (AP Photo/Fred Waters, File) 美國聯合通訊社

阿特爾斯在他最後1個賽季擔任球員兼教練，後來就一直擔任總教練直至1983年，其中1974-75賽季，他還率勇士拿下NBA總冠軍。總計他掛帥期間，戰績557勝518負。

阿特爾斯後來擔任勇士總經理3個賽季，並於1994-95賽季回任助理教練，後來在管理階層擔任副總裁和顧問，前後算起來在勇士工作了60多年。

阿特爾斯是在2019年入選籃球名人堂，勇士也退休了他的16號球衣號碼。

對於這位勇士宿耆，同樣曾效力勇士並入選1992年美國夢幻隊的穆林（Chris Mullin）表示：「阿特爾斯對我和我的職業生涯產生巨大且積極的影響。」

勇士當家射手柯瑞（Steph Curry）也在個人IG表達了對阿特爾斯的敬意。他說：「對於整個灣區與所有勇士迷來說，這是非常悲傷的一天。」柯瑞的貼文附上了2人在一起的照片。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也向阿特爾斯家人致哀，柯爾寫著，「我謹代表勇士隊向阿特爾斯的家人表達哀悼之意。」

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