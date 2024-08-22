NBA／太陽清出球員空間 李特合約還有3年仍被裁掉
據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽隊裁掉前鋒李特（Nassir Little）和里道爾（E.J. Liddell），創造賽季中簽約和交易靈活性。
李特去年因艾頓（Deandre Ayton）交易案，隨諾基奇（Jusuf Nurkic）等人加入太陽，李特上季出賽45場，場均只有3.4分1.7籃板，合約還有3年2200萬美元，太陽決定攤提。
里道爾新人年因重傷整季報銷，回歸後表現不理想，只出賽8場。休賽季因墨瑞（Dejounte Murray）交易案被鵜鶘隊送往老鷹隊，後來太陽用洛迪（David Roddy）單換他。
太陽裁掉2名球員後，正式球員名單為14人，增加簽約和交易的靈活性。查拉尼亞還指出，太陽非常重視新秀鄧恩（Ryan Dunn）和伊戈達羅（Oso Ighodaro），這個操作能為2人在新賽季獲得更多上場機會。
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