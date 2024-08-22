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NBA／霍華德性侵案安全下莊 律師稱沒給對方錢換撤告

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德。 中央社
「魔獸」霍華德。 中央社

前NBA球星「魔獸」霍華德Dwight Howard）去年7月被一名男性哈波（Stephen Harper）指控性侵。據ESPN報導，該案件被喬治亞州當地法院駁回，不得再上訴。

報導指出，哈波撤回對霍華德提出的所有指控，且這些指控已被駁回，因此哈波不得再上訴。霍華德其中一名律師向媒體強調，沒有付任何費用換取對方撤告。

哈波曾指出2021年5月主動用IG聯繫霍華德，2021年7月在霍華德喬治亞州家中被性侵。他2022年報案時沒有提出指控，直到去年7月才正式提告，並聲稱遭霍華德情感傷害及非法監禁，提供私訊截圖與前往霍華德住處的Uber收據作為證據。

霍華德否認所有指控，並在10月聲稱兩人是「合意性行為」。律師在12月的文件中寫道，這些指控毫無根據，並要求法院作出有利判決，不經審判駁回訴訟，但法官今年2月駁回該請求。霍華德律師還提到，「這是典型的單戀案例，雙方共度一夜後，霍華德就對哈波不感興趣。」

現年38歲的霍華德曾入選8次明星賽、8次年度陣容、5次年度防守陣容，也是5屆籃板王、2屆阻攻王和3屆年度最佳防守球員。魔獸2022年11月加盟T1職籃雲豹隊，掀起「魔獸旋風」，但季後沒有續約，今年他宣布成為TAT聯賽老闆兼球員，7月底曾在台北和平籃球館出賽。

Dwight Howard 霍華德

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