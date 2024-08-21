NBA／小粉絲出頭天！泰托姆成《NBA 2K25》封面直呼「夢想成真」

上賽季帶領塞爾蒂克奪下總冠軍，接著在巴黎奧運獲得金牌後，泰托姆（Jayson Tatum）基本奠定NBA巨星地位。而《NBA 2K》也邀請他成為最新一代封面角色，讓這位2K「小粉絲」受寵若驚，直呼「夢想成真」。

根據「聖路易郵訊報」（St. Louis Post-Dispatch）報導，泰托姆表示自己玩這款遊戲長大，現在竟然能夠成為封面角色感覺相當超現實，「很榮幸能和『《NBA 2K》』合作，我小時候就玩這款遊戲長大，也有7年左右的時間了，能夠在長大後登上封面絕對是任何人的夢想。」

不過有人提出質疑，表示泰托姆搭檔布朗（Jaylen Brown）不僅同樣率隊拿下總冠軍，甚至還獲選總決賽MVP，為何不是他或至少兩人共同成為封面角色。事實上，《NBA 2K》會選為封面的角色通常是例行賽MVP或是NBA總冠軍。泰托姆雖然不是總決賽MVP，但他不僅入選年度第1隊，在例行賽MVP爭奪中也獲得第6名，反觀布朗則都沒有相關成就。

泰托姆上季為綠軍出戰74場中都是先發，平均35.7分鐘的上場時間中可以得到26.9分8.1籃板4.9助攻和1抄截，全能身手再加上帶隊奪冠，也讓他贏得5年3.14億美元（約台幣102億）的歷史最大合約。