快訊

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

AMD研發中心將落腳何處？ 經濟部證實「這2縣市」成大贏家

NBA／小粉絲出頭天！泰托姆成《NBA 2K25》封面直呼「夢想成真」

聯合新聞網／ 綜合報導
《NBA 2K》也邀請泰托姆做為最新一代封面角色，讓他直呼「夢想成真」。 法新社
《NBA 2K》也邀請泰托姆做為最新一代封面角色，讓他直呼「夢想成真」。 法新社

上賽季帶領塞爾蒂克奪下總冠軍，接著在巴黎奧運獲得金牌後，泰托姆Jayson Tatum）基本奠定NBA巨星地位。而《NBA 2K》也邀請他成為最新一代封面角色，讓這位2K「小粉絲」受寵若驚，直呼「夢想成真」。

根據「聖路易郵訊報」（St. Louis Post-Dispatch）報導，泰托姆表示自己玩這款遊戲長大，現在竟然能夠成為封面角色感覺相當超現實，「很榮幸能和『《NBA 2K》』合作，我小時候就玩這款遊戲長大，也有7年左右的時間了，能夠在長大後登上封面絕對是任何人的夢想。」

不過有人提出質疑，表示泰托姆搭檔布朗（Jaylen Brown）不僅同樣率隊拿下總冠軍，甚至還獲選總決賽MVP，為何不是他或至少兩人共同成為封面角色。事實上，《NBA 2K》會選為封面的角色通常是例行賽MVP或是NBA總冠軍。泰托姆雖然不是總決賽MVP，但他不僅入選年度第1隊，在例行賽MVP爭奪中也獲得第6名，反觀布朗則都沒有相關成就。

泰托姆上季為綠軍出戰74場中都是先發，平均35.7分鐘的上場時間中可以得到26.9分8.1籃板4.9助攻和1抄截，全能身手再加上帶隊奪冠，也讓他贏得5年3.14億美元（約台幣102億）的歷史最大合約。

Jayson Tatum 塞爾蒂克 泰托姆

相關新聞

NBA／小粉絲出頭天！泰托姆成《NBA 2K25》封面直呼「夢想成真」

上賽季帶領塞爾蒂克奪下總冠軍，接著在巴黎奧運獲得金牌後，泰托姆（Jayson Tatum）基本奠定NBA巨星地位。而《NBA 2K》也邀請他成為最新一代封面角色，讓這位2K「小粉絲」受寵若驚，直呼「夢

NBA／柯瑞「法文晚安帽T」全球僅1件 已申請商標不對外銷售

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）在巴黎奧運幫助美國男籃奪金後，穿上印有法文晚安「NUIT. NUIT.」的藍色帽T。這款帽T世界上只有這件，沒對外發售，柯瑞也向歐盟和美國提商標申請，避免仿

NBA／被傷病拖累！鮑爾自認疫情前是聯盟最佳控衛

公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）上次在NBA打球是2022年1月14日，新賽季有望重返賽場，他近日受訪時感嘆，受傷前自己可能是聯盟最佳控球後衛。 2017年選秀大會鮑爾以榜眼之姿加盟湖

NBA／被嚴重低估！ 里拉德認為「他」是拓荒者當年奪冠拼圖

在拓荒者經歷2年低谷後，上賽季里拉德（Damian Lillard）與波特蘭分手，前往公鹿聯手「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。最終他們以東區第3挺進季後賽，不過兩人

NBA／為何喜歡在網路上嘴砲？KD：讓球迷了解我是誰

太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）除了籃球外，最大興趣就是在網路上與網友打嘴砲，經常成為球迷們津津樂道的話題，還獲得「推特王」頭銜，杜蘭特日前受訪時解釋為何這樣做。 杜蘭特上周參加紐約

NBA／對位衛少感受有趣 里拉德：他每晚都想在我頭上砍50分

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以強悍球風和衝勁聞名，公鹿球星里拉德（Damian Lillard）近期在節目上就談到他與「衛少」之間的較量和對位感受，並直呼「有趣」。 里拉德

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。