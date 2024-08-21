NBA／柯瑞「法文晚安帽T」全球僅1件 已申請商標不對外銷售

勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）在巴黎奧運幫助美國男籃奪金後，穿上印有法文晚安「NUIT. NUIT.」的藍色帽T。這款帽T世界上只有這件，沒對外發售，柯瑞也向歐盟和美國提商標申請，避免仿冒品出現。

柯瑞4強賽狂轟36分率隊險勝塞爾維亞，金牌戰關鍵時刻又展現超狂外線火力，最後3分鐘命中4顆三分球，柯瑞也做出招牌「晚安」手勢，向巴黎球迷說晚安。賽後他穿上印有「NUIT. NUIT.」的藍色帽T，拿著金牌拍照紀念。

美國收藏品公司「Fanatics」曾貼出印有柯瑞做晚安動作，配上「NUIT. NUIT.」字樣的T恤。不過據《NBC Sports》報導，商標律師格本（Josh Gerben）透露柯瑞已向歐盟和美國提商標申請，使他的創意不被他人拿來製造商品營利。

這件帽T由法國設計師福格（Mike Fogg）操刀，福格發文強調不會對外銷售，「這確實是為柯瑞量身打造的，我們希望它獨一無二，捕捉到那瞬間，屬於他的時刻，只有他才能擁有的東西。」